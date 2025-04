Gerusalemme, 18 apr. (askanews) - Migliaia di cristiani seguono la processione che celebra il Venerdì Santo lungo la Via Dolorosa nella Città Vecchia di Gerusalemme. Secondo a tradizione cristiana è il percorso che Gesù ha fatto portando la croce prima di essere crocifisso. In molti portano sulle spalle delle croci di legno durante la via crucis per ricordare il sacrificio di Cristo.