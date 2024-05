Prima italiana per i film su Leone XIII realizzati in Vaticano

Roma, 28 mag. (askanews) - Per la prima volta in Italia proiettati tutti i film ancora esistenti su Leone XII, il primo papa immortalato da una macchina da presa a fine Ottocento in Vaticano. È successo a Palazzo Pecci, la casa natale del Pontefice a Carpineto Romano, aperta al pubblico nell'ambito di una iniziativa promossa da Gianni Piacitelli Pecci e dal Comune di Carpineto Romano in collaborazione con la Fondazione MAC e il Centro di ricerca CAST dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno per presentare il volume di Gianluca della Maggiore intitolato 'Le vedute delle origini su Leone XIII - Vaticano, Biograph e Lumière tra mito e storia' (Utet Università, 2023).

"L'eccezionalità di questa giornata - afferma Gianluca della Maggiore - risiede nel fatto che per la prima volta in Italia è stato possibile vedere sia i film Biograph del 1898 sia i film Lumière girati tra il 1899 e il 1902". I film Lumière non erano mai stati proiettati nel nostro paese con la corretta datazione e attribuzione. "A produrli - svela Della Maggiore - fu il fotografo pontificio Francesco De Federicis che in quattro anni riuscì a realizzare almeno 12 riprese di Leone XIII: 3 delle quali sono state visibili a Palazzo Pecci".

"Una ricerca che riscrive la storia", aggiunge il presidente del MAC monsignor Dario Edoardo Viganò il quale ricorda le parole di papa Francesco che ha prospettato la prossima apertura della Mediateca Apostolica Vaticana indicando la necessità di essere bravi custodi della memoria per immagini.

Autorevoli sollecitazioni che la Fondazione MAC e il Centro di ricerca CAST stanno raccogliendo con tutte le forze e di cui il volume di Della Maggiore rappresenta un piccolo, ma significativo frutto. "Uno studio originale e prezioso - commenta Maria Amata Garito, rettore dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno - nato nell'ambito dell'intenso lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal CAST che in poco tempo è riuscito ad alimentare un'area di ricerca multidisciplinare su questi temi coinvolgendo prestigiosi partner".