Presentato l'intrattenimento Day Time della Rai, conferme e novità

Roma, 6 set. (askanews) - Riparte la programmazione autunnale dell'Intrattenimento Day Time della Rai. Tra conferme ma anche tante novità. Su Rai 1, troveremo UnoMattina, che vedrà alla conduzione il riconfermato Massimiliano Ossini e la new entry Daniela Ferolla. A seguire Storie italiane di Eleonora Daniele ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Nel primo pomeriggio dell'ammiraglia Rai farà ritorno invece Caterina Balivo con La volta buona, seguita poi, da Alberto Matano e la sua La vita in diretta.

Nel weekend di Rai 1 saranno al timone di Unomattina in Famiglia Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Il sabato di Rai 1 si completerà con Italia Sì di Marco Liorni, che dovrebbe partire solo il 14 ottobre. Per la domenica è atteso invece il debutto alla conduzione di Linea Verde di Livio Beshir, che sarà accompagnato da Peppone Calabrese. Nel pomeriggio domenicale, oltre a Domenica in con Mara Venier, torna Francesca Fialdini e il suo "Da noi a ruota libera" (dai primi di ottobre anche alla conduzione di Fame d'amore su Rai3 in seconda serata).

"Da noi a ruota libera" torna. Domenica 17 settembre, alle 17.20, su Rai1; sarà un momento per stare insieme, divertirci, sorridere, ma sarà anche un modo per ascoltarci, raccontare la storia della gente comune ma anche la vita dei vip. Sarà un modo per capire quali sono le domande che dobbiamo farci, per interpretare il presente", sottolinea Francesca Fialdini.

Tra le novità Pino Insegno che torna in Rai con due programmi: "Mercante in Fiera" e "L'Eeredità". "Da Mercante in fiera ci aspettiamo una grande voglia di sorridere, di divertirci, di giocare, di far sentire che è Natale tutti i giorni, e soprattutto di leggerezza", dice Pino Insegno.