Presentata l'edizione 2025 della Sagra delle Fragole di Nemi

Roma, 30 mag. (askanews) - È stata presentata oggi, presso la sede della Confederazione AEPI a Roma, l'edizione 2025 della Sagra delle Fragole di Nemi, una kermesse che celebrerà il suo centenario all'insegna della valorizzazione della tradizione, della cultura e dell'ambiente.

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha presentato così la nuova edizione della Sagra: "Celebrare un secolo di storia di questa tradizione che ha contribuito a rendere Nemi famoso in Italia e nel mondo, ovvero la produzione delle fragole e dei fiori in questo territorio di origine vulcanica, sia un modo per ricordare le nostre radici, per dare un contributo all'economia della nostra realtà comunale. Vogliamo guardare al futuro riavvicinando sempre più giovani al tema della coltivazione, della produzione e quindi anche dell'agricoltura attraverso le nuove tecniche di coltivazione green".

Anche il Senatore della Repubblica Giorgio Salvitti ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa: "Il Governo ha deciso di puntare sul settore primario fin dall'inizio, la dimostrazione sta nei numeri e nei risultati che sono stati ottenuti. Valorizzare i particolari prodotti di ogni area del nostro paese e della nostra nazione è importante; riuscire ad avviare delle filiere che possano consentire anche a piccole produzioni come queste di avere un respiro internazionale attraverso l'internazionalizzazione del prodotto diventa molto importante perché l'Italia punta solo sulla qualità non sulla quantità".

Claudia Conte, giornalista e madrina dell'edizione del centenario della Sagra delle Fragole di Nemi, ha dichiarato: "Prodotti di assoluta eccellenza come le fragole rendono anche i territori conosciuti perché ecco il nome di Nemi è assolutamente legato a quello della fragolina che vanta una storia così lunga".

Nemi, nominata Città Italiana del Vino 2025, oltre a promuovere i suoi prodotti enogastronomici, ospiterà la nuova edizione della Sagra delle Fragole con una particolare attenzione all'ambiente.

Umberto Guidoni, astronauta ed astrofisico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ho avuto il privilegio di vedere il nostro pianeta dallo spazio ed è un punto di vista particolare il cosiddetto effetto 'overview', il fatto di poter vedere con un solo colpo d'occhio la fragilità di questo pianeta, la bellezza e nello stesso tempo la fragilità di questo pianeta. Quando si torna si torna con una maggiore attenzione verso l'ambiente e credo che Nemi rappresenti in questo senso un valore importante, la tradizione del passato si sposa con la qualità dei prodotti di oggi".

"Il territorio del comune di Nemi è molto ricco sotto più punti di vista, va tutelato e preservato il più possibile" - afferma Marco Casini, Segretario generale AUBAC - "Noi come Autorità di bacino abbiamo il compito proprio di tutelare e gestire al meglio le risorse idriche che poi sono alla base tutta la produzione agroalimentare che contraddistingue il nostro paese. Siamo impegnati nel caso specifico a far sì che l'acqua sia disponibile per i diversi usi".

La centesima edizione della Sagra delle Fragole di Nemi, in scena il 1° ed il 2 giugno nel comune dei Castelli Romani, si preannuncia dunque come un connubio tra tradizione, valorizzazione della produzione agroalimentare locale ed innovazione, con uno sguardo teso alla salvaguardia dell'ambiente.