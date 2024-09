Premio Don Uva 2024 a don Antonio Coluccia

Roma, 23 set. (askanews) - È stato assegnato al sacerdote don Antonio Coluccia il Premio Don Uva 2024 per "Il coraggio di vivere". Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una serata tenutasi nella Basilica di San Giuseppe a Bisceglie. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è promossa da Universo Salute - Opera Don Uva e dal Gruppo Telesforo.

"Ogni anno è sempre una grandissima emozione aver realizzato questo evento, che unisce e coinvolge le nostre tre comunità di Foggia, Bisceglie e Potenza, nel nome dell'insegnamento di Don Pasquale Uva - ha dichiarato Fabrizia Telesforo, produttore esecutivo del Premio Don Uva -. E questo evento non è altro che questo, è una grande festa. È una festa per celebrare Don Pasquale, per ricordare la sua vita e le sue opere e soprattutto per farlo conoscere a chi non conosce la sua vita e la sua storia".

"Io non faccio nulla di eccezionale, siamo nella normalità del Vangelo, perché non esiste un Vangelo senza rischio, e non esiste un rischio senza Vangelo", ha commentato don Coluccia poco prima di ricevere il premio dalle mani dell'amministratore delegato di Universo Salute - Opera Don Uva, Luca Vigilante. Il sacerdote di origini salentine è da sempre impegnato nella lotta allo spaccio nelle piazze difficili delle periferie romane e vive sotto scorta.

Il Premio è nato per valorizzare figure di carisma che si sono distinte per l'impegno sociale e la carità. Nel corso della cerimonia si sono tenuti anche momenti di spettacolo con l'esibizione di diversi artisti e la premiazione di altre figure che si sono distinte nella sfera sociale.