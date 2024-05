Premierato, rissa sfiorata al Senato tra Menia (Fdi) e Croatti (M5s)

Roma, 29 mag. (askanews) - Rissa sfiorata in Senato durante l'esame del ddl sul premierato. A un certo punto gli animi si sono accesi e ci sarebbe stato uno scontro tra il senatore di Fdi, Roberto Menia e quello del M5s, Marco Croatti, come si vede in questo breve video diffuso dal Pd.

"Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione della presidenza. Dobbiamo valutarle", ha detto il presidente Ignazio La Russa. "Sospendo la seduta per un'ora e convoco immediatamente la riunione dei capigruppo", ha aggiunto.