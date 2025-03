Roma, 15 mar. (askanews) - Vengono in tanti a pregare fuori dal Policlinico Gemelli per la salute di Papa Francesco, sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, come mostrano queste immagini di Afp. Bergoglio, 88 anni, è ancora in cura, 4 settimane dopo il ricovero per una polmonite bilaterale. Sebbene non sia più in condizioni critiche, il pontefice riceve ancora assistenza respiratoria tramite una cannula nasale di giorno e una maschera per l'ossigeno la notte.