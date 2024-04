Positive Closet: moda sostenibile noleggiando abiti di lusso

Roma, 19 apr. (askanews) - Positive Closet, il progetto innovativo di Gaetano e Greta, mira a rivoluzionare il modo in cui viviamo la moda. Questa iniziativa italiana, lanciata nel 2022, offre un servizio di noleggio di abbigliamento e accessori di lusso, rendendo la moda sostenibile un'opzione alla portata di tutti.

Il concetto alla base di Positive Closet è semplice: un guardaroba digitale e condiviso accessibile tramite abbonamento. I clienti ricevono una nuova combinazione di capi, permettendo loro di avere sempre nuovi look senza dover spendere una fortuna. Un servizio pensato per un target femminile dai 25 ai 45 anni, che desidera mantenere un ricambio costante di vestiti, indossare capi altrimenti inaccessibili per il loro costo e agire in modo sostenibile.

"Vogliamo rendere semplice e veloce l'accesso a un guardaroba condiviso, permettendo a chiunque di rinnovare il proprio stile in maniera economica e responsabile" afferma Gaetano. L'idea è offrire diverse fasce di abbonamento, con le quali è possibile noleggiare capi di fascia alta a un prezzo fisso e accessibile.

Greta, con una formazione in fashion marketing, si è appassionata al concetto di moda sostenibile. "Rinnoviamo lo stile seguendo l'evoluzione delle tendenze e della nostra personalità, senza l'impegno di dover acquistare un capo che rimarrebbe nell'armadio dopo pochi utilizzi" spiega.

Positive Closet non è solo un servizio, ma un modo di vivere la moda in maniera più consapevole e sostenibile. "Agiamo disincentivando il consumismo e incentivando la circolazione di capi già esistenti, senza doverne produrre di nuovi. Rendiamo l'abbigliamento qualcosa di facile, semplice ed economico, facendo del bene al Pianeta e anche alle nostre tasche. Un circolo virtuoso e sostenibile, da cui nasce un unico grande guardaroba a cui tutti possono attingere a rotazione" conclude Greta.

Gaetano e Greta stanno cercando di cambiare il modo in cui le persone usufruiscono della moda, passando dall'acquisto al noleggio. Con Positive Closet, vogliono diventare un'alternativa a tutti gli effetti allo shopping tradizionale e compilsivo, offrendo un servizio che unisce stile, economia e sostenibilità.