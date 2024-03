Portavoce Houthi: abbiamo colpito nave israeliana nel Mar Rosso

Roma, 15 mar. (askanews) - Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha annunciato che i ribelli appoggiati dall'Iran hanno colpito una nave nel Mar rosso, probabilmente di proprietà israeliana. Rivolgendosi a decine di migliaia di sostenitori in piazza per Gaza, Saree ha rilanciato inoltre l'avvertimento "a tutte le navi israeliane dirette o provenienti dai porti della Palestina occupata di non attraversare il Capo di Buona Speranza", in Sudafrica.

"Il corpo navale delle Forze armate yemenite, con l'aiuto dell'onnipotente, ha eseguito un'operazione mirata contro una nave israeliana Pacific 01 nel Mar Rosso con un numero adeguato di missili antinave. Contemporaneamente, l'aviazione ha eseguito un'operazione mirata contro un cacciatorpediniere Usa nel Mar Rosso con un numero di droni e l'operazione è stata compiuta con successo, grazie a Dio".

"Con l'aiuto di Dio onnipotente, le Forze armate yemenite hanno iniziato a espandere il raggio delle loro operazioni militari contro le navi israeliane, e quelle collegate a Israele, o quelle dirette nei porti della Palestina occupata, incluso l'Oceano indiano attraverso il Capo di Buona Speranza".

"Le Forze armate yemenite hanno avvisato le navi israeliane dirette o provenienti dai porti della Palestina occupata a non passare attraverso il Capo di Buona Speranza, altrimenti diventeranno un obiettivo legittimo delle nostre forze armate".

(IMMAGINI ANSARULLAH MEDIA CENTER)