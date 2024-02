Ponte Stretto, Salvini: confermo intenzione apertura cantieri in 2024

Roma, 15 feb. (askanews) - "Confermo che l'intenzione è aprire i cantieri entro l'anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario il Ponte nel 2032". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time al Senato rispondendo ad una domanda sul Ponte sullo Stretto.

"2032 primo treno che attraverserà la tav e unirà la Torino-Lione, 2032 primo treno che attraverserà il tunnel del Brennero e 2032 metropolitana nuova in costruzione a Roma e 2032 il primo treno che attraverserà velocemente lo Stretto di Messina, la decarbonizzazione si fa così non imponendo per legge le auto elettriche e Made in China", ha aggiunto Salvini.