Ponte Morandi, parenti vittime: siamo in attesa del Memoriale

Genova, 14 ago. (askanews) - "Siamo in attesa del Memoriale" per le 43 vittime del crollo "che per noi è molto importante" e per l'inaugurazione "ci aspettiamo l'intervento del presidente Mattarella. Glielo abbiamo chiesto". Lo ha detto ad Askanews Egle Possetti, portavoce del comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi, a margine della cerimonia per il sesto anniversario del crollo, costato la vita a 43 persone.

"Il Memoriale - ha aggiunto la portavoce dei parenti delle vittime - come momento storico e come memoria che deve restare per il futuro. Noi ci teniamo molto e ci stiamo lavorando molto in collaborazione con gli studi che dovranno curare anche la parte interna di questo magnifico progetto dell'architetto Boeri e crediamo che il Memoriale possa diventare anche un po' il fulcro perché anche questa valle, che è stata molto travagliata ed è stata un po' una Cenerentola per la città, possa rinascere".

"Oggi c'è il viceministro Rixi in rappresentanza del Parlamento ma la rappresentanza nazionale è ridotta. Noi continueremo ad invitare tutti. Abbiamo sempre collaborato e invitato tutti i governi perché è giusto così.

Quando sono in carica sono i governi di tutti e quindi noi rispettiamo tutti, però vogliamo che anche loro rispettino noi", ha aggiunto la portavoce del comitato in ricordo delle vittime del Ponte Morandi.