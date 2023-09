Polonia: "Cereali Ucraina non possono finire nel nostro mercato"

Varsavia, 27 set. (askanews) - Dopo una videoconferenza con il suo omologo ucraino Mykola Solski , il ministro dell'Agricoltura polacco Robert Telus ha affermato in conferenza stampa che la posizione polacca è "ferma e risoluta" e che i cereali ucraini "non possono finire sul mercato polacco".

"La proposta ucraina è che se qualcuno contatta l'Ucraina per fare venire i cereali in Polonia e noi non siamo d'accordo che questi cereali attraversino la nostra frontiera, allora l'Ucraina non invierà le licenze per l'esportazione".

"Affinchè le nostre discussioni siano fruttuose e a un buon livello, invito l'Ucraina a ritirare la sua denuncia al Wto, perché è senza fondamento. Il ministro ucraino ha risposto che parlerà con il suo omologo al commercio in Ucraina e ci penserà".