Pnrr, Penna (Mase): in anticipo su target bonifica discariche

Roma, 18 set. (askanews) - "Il ministero dell'Ambiente partecipa con entusiasmo a questa 18esima edizione di RemTech Expo. Oggi il Pnrr ci permette di intervenire con maggiore efficacia, tempi più stretti e ingenti risorse sui temi delle bonifiche e delle discariche. Il lavoro fatto in sinergia con il commissariato unico, con il Gen. Vadalà, con la struttura dell'Arma dei Carabinieri che è stata dedicata alla bonifica delle discariche sta portando risultati. Infatti possiamo annunciare che il target Pnrr che riguarda il superamento della situazione delle discariche abusive che ci hanno portato ad infrazione è stato superato in anticipo, quindi lo porteremo in rendicontazione non per la settima rata ma chiedendo alla Commissione europea di annoverarlo tra i risultato che ci permetteranno di incassare la sesta rata del Pnrr. Tutto grazie alle sinergie istituzionali e operative anche con il mondo delle imprese che in questo settore sta facendo notevoli passi avanti".

Lo ha dichiarato ad askanews Fabrizio Penna, capo dipartimento dell'unità di missione per il Pnrr del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione della giornata inaugurale di RemTech Expo a Ferrara Expo.