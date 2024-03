Milano, 20 mar. (askanews) - Playmobil compie 50 anni e sogna Taylor Swift. L'azienda tedesca produttrice di set di personaggi e ambientazioni affronta un anniversario importante fronteggiando qualche difficoltà e studiando nuove idee che diano una spinta agli affari.

"Purtroppo negli ultimi nove anni abbiamo perso alcune fasce di età e il nostro target ora sono i bambini tra i 4 e gli 8 anni - spiega il ceo Bahri Kurter - Vogliamo essere rilevanti per tutte le fasce d'età disponibili. E credo che con Playmobil abbiamo le migliori basi per raggiungere questo obiettivo."

E dopo aver sottolineato che il marchio resta "un brand europeo molto forte", annuncia di volersi affidare per la rinascita alla regina del pop.

"Taylor Swift sarebbe un grande sogno: chi non lo sognerebbe? E non vogliamo aspettare anni perché si realizzi. Quindi, i primi passi sono stati fatti vedremo come andrà avanti".