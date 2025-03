Play 2025, a Bolognafiere nel segno dell'evoluzione e dei giochi

Milano, 25 mar. (Askanews) - Play - Festival del gioco continua a crescere e l'edizione 2025, dedicata bla tema dell'evoluzione, vede diversi importanti cambiamenti. Il direttore artistico dell'evento, Andrea Ligabue, lo ha presentato ad askanews. "Ci siamo divertiti sicuramente a giocare col termine evoluzione - ci ha detto - partendo dal fatto che la nostra fiera evolve. Ogni anno cerchiamo di migliorare e di cambiare. Certi anni i cambiamenti sono più significativi. L'edizione 2025 vedo un cambiamento importante perché ci spostiamo dal quartiere fieristico di Modena a quello di Bolognafiere. Uno spostamento derivato principalmente da un motivo di dimensioni, cioè il festival nelle sue 15 edizioni è cresciuto in maniera così importante in termini di contenuti, di partecipazione, di associazioni espositori e anche di pubblico che necessitava di una sede più grande, adatta ad ospitare più contenuti e più visitatori".

Le novità, però, non riguardano li spirito e la formula del festival. "L'evoluzione - ha aggiunto il direttore - però non è una rivoluzione, cioè l'evoluzione è un cambiamento lento e diciamo di crescita. Play rimane legato ai suoi contenuti, quindi al suo format, al concetto di tavoli da gioco, di possibilità-opportunità di gioco, di entra-scegli-gioca, a quelli che sono anche gli argomenti strutturali del festival, quindi il gioco da tavolo, il gioco di ruolo, il gioco di miniature. Ecco chiaramente, evolvendo abbiamo potuto dare anche spazio e respiro ad esempio ai giochi di carte collezionabili che sono molto vicini alle altre attività di gioco analogico e che negli anni passati non erano riusciti a trovare un giusto spazio all'interno del nostro festival. Abbiamo anche una piccola mostra dedicata ai digital games".

La fiera resta comunque dedicata al gioco analogico, e con i nuovi spazi le possibilità di interazione e scambio sono ancora di più. "La cosa che vorrei che succedesse e che è successa diciamo in tutte le edizioni di Play - ha concluso Andrea Ligabue - è vedere la gente che ha partecipato sia come attori principali, quindi espositori, associazioni e volontari, che come pubblico uscire con un sorriso, con una voglia di giocare e mi auguro anch'io con tante idee ludiche nuove. Cioè quindi o una vera propria scatola di gioco nuovo da provare a casa insieme a amici e familiari o comunque uno stimolo a esplorare e conoscere il mondo del gioco da tavole di ruolo".

L'appuntamento con Play è fissato per il 4-5-6 aprile a Bolognafiere.