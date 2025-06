Pitti Uomo, l'espansione retail di Bikkembergs nel mondo

Firenze, 18 giu. (askanews) - "Noi consideriamo Pitti una piattaforma molto importante, quindi siamo sempre presenti, ormai da alcune stagioni. Ci piace incontrare i buyer, ci piace incontrare nuovi distributori e scoprire nuove opportunità di distribuzione nei mercati". Così Dario Predonzan, CEO di Levitas, ci guida nello stand di Bikkembergs.

"Oggi presentiamo la Spring/Summer 2026 e in particolare abbiamo avuto il lancio della Soccer, che è la nostra scarpa iconica qui al Pitti. Si tratta del lancio di una collaborazione sulla Soccer con Gosha Rubchinskiy".

"Il 2024 è stato un anno sicuramente non facile, ma abbiamo chiuso il business in linea con il 2023, che è un buon risultato. Abbiamo registrato un +12% sull'e-commerce, quindi nel complesso siamo contenti dei risultati raggiunti. Il 2025 sarà anch'esso un anno non semplice, in salita. Proiettiamo una crescita non a doppia cifra, ma a cifra singola. Vediamo di fare bene: diciamo che le premesse ci sono".

"Abbiamo un progetto retail che è fatto attraverso partner, quindi non sono negozi diretti per il momento. Abbiamo dei partner che stanno sviluppando dei negozi per noi, da qua a fine 2027 dovremmo aprire 22 negozi. Ne abbiamo già aperti sette tra Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Marocco, Casablanca, dovremmo aprire Marrakech a breve, abbiamo in apertura Mosca prossimo luglio, quindi fra un mese. Siamo sempre alla ricerca di partner interessati ad essere parte della famiglia Bikkembergs", conclude Predonzan.