Pitti Uomo, la bellezza Outdoor di Baracuta

Firenze, 13 giu. (askanews) - "E' un'estate molto interessante perché è stato fatto un grosso studio per proporre questa nuova collezione, soprattutto nell'aspetto materico dei tessuti utilizzati. Per la prima volta abbiamo spaziato dai tessuti più classici come il nostro Baracuta cloth, che è il tessuto del nostro G9 Made in UK, fino a tessuti ultramoderni ma mai utilizzati prima di adesso come un nylon ripstop, oppure dei tessuti in cotone e lino con delle spalmature naturali. L'aspetto materico è l'elemento più importante della collezione di Baracuta attraverso tutte le novità introdotte" ha detto Luigi Bucci Brand Manager di Baracuta

"In questa stagione abbiamo lavorato soprattutto sull'interpretare i nostri classici con materiali diversi. Forse il più importante per il quale abbiamo ricevuto già reazioni molto positive a Pitti è il Canvas Carmen Dyed, con cui rompere gli schemi sotto questo punto di vista. - aggiunto -. I colori sono tutti naturali, pastello, e abbiamo in cartella colori circa otto colori diversi. Abbiamo voluto proporre un'offerta ampia, anche inserendo una referenza colori molto precisa che è il nostro tartan. Ci sono colori plain o pattern".

"Tutte le collezioni che proponiamo durante il Pitti e le fiere d'abbigliamento nascono in realtà nei mesi precedenti dall'archivio di WP, che è il luogo più importante dell'azienda, dove i designer passano molto tempo per preparare il tutto. Ma i designer non si limitano certo ad un lavoro di copia e incolla, e reinterpretano con i canoni moderni i capi delle collezioni" ha concluso Luigi Bucci Brand Manager di Baracuta.