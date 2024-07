"Pioggia di ricordi" d Takahata arriva per la prima volta al cinema

Roma, 3 lug. (askanews) - Dal 4 al 10 luglio arriva al cinema per la prima volta in Italia "Pioggia di ricordi", film del maestro Isao Takahata, che inaugura la nuova edizione di "Un mondo di sogni animati", la rassegna che porta in sala i capolavori dello Studio Ghibli (con Lucky Red).

Campione d'incassi in Giappone nel 1991, "Pioggia di ricordi" mette al centro della storia la vita di una donna di quasi trent'anni compiendo una rivoluzione nel cinema d'animazione dell'epoca, solitamente destinato ad avventure con protagonisti più giovani.

La storia della protagonista e il suo percorso introspettivo sono di grande attualità e mettono lo spettatore dinanzi a dilemmi esistenziali.

Il film è ambientato a Tokyo, nel 1982. Taeko è un'impiegata ventisettenne in un Giappone in corsa verso l'ammodernamento sociale. Stanca degli stili di vita moderni e del peso delle convenzioni sociali, decide di concedersi una breve vacanza per tornare in campagna, a Yamagata. Qui riaffioreranno i ricordi dell'infanzia che la porteranno a mettere in discussione le sue scelte di vita.

La rassegna "Un mondo di sogni animati" prosegue fino al 31 luglio con un programma che celebra l'opera di Takahata: Pom Poko (11 - 17 luglio), I miei vicini Yamada (18 - 24 luglio), entrambi al debutto sul grande schermo per gli spettatori italiani, e La storia della Principessa Splendente (25 - 31 luglio), candidato al Premio Oscar come Miglior Film d'animazione.