Pikes Peak, ecco la montagna che ispirò "America the Beautiful"

Colorado Springs (Colorado), 19 giu. (askanews) - The Garden of the Gods (il Giardino degli Dei) e Pikes Peak da Denver non sono semplicemente una gita piacevole, consigliata anche da Brand Usa, Visit Colorado e Visit Colorado Springs. Si tratta di un viaggio nelle bellezze naturali Usa che hanno saputo ispirare il testo dell'inno "America the Beautiful".

"Su quella montagna, nel 1893, una signora salì in carrozza fino alla cima, poi scese e scrisse una poesia. Quella poesia fu poi musicata e cantata da tutta l'America" ci spiega Glenda Bauman, la nostra guida. "È la canzone che oggi si intitola 'America the Beautiful'. Quindi il significato di queste montagne è davvero profondo, non solo per tutta l'America. È soprannominata 'Montagna d'America' proprio per questo motivo, perché la canzone America the Beautiful fu scritta dopo un viaggio in carrozza fino alla cima".

Dopo essere arrivata in cima a Pikes Peak, in Colorado, la stessa Katherine Lee Bates racconta di averlo scritto. "Per le maestose montagne viola, sopra la pianura fruttuosa" dice la canzone, diventata un inno americano e che doveva riassumere l'intero paese.

Pikes Peak, la montagna d'America, è un maestoso punto di riferimento situato a Colorado Springs, Colorado. Con i suoi oltre 4.300 metri di altezza, affascina con la sua straordinaria bellezza e la sua presenza iconica.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio e immagini askanews

La pagina internet dedicata a Katherine Lee Bates da songhall.org