Pigoni (Renew): Ue prepari un piano shock per l'occupazione

Roma, 13 mag. (askanews) - "Noi abbiamo messo il nostro progetto già nel nel nome della lista: 'Stati Uniti d'Europa' a cui io ho aggiunto un claim che contiene la mia idea di Europa, più vicina ai cittadini: 'Insieme sarà un'Europa bellissima'". Lo ha detto Giulia Pigoni, presidente del gruppo di Italia Viva in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e candidata alle Europee, intervenuta a The Watcher Poll, il format di The Watcher Post. "Accanto alla difesa comune e al superamento del diritto di veto, i giovani rappresentano uno dei punti centrali del programma che vogliamo portare a Bruxelles: è urgente destinare un grande investimento ai giovani da parte dell'Ue per offrire loro opportunità di formazione e lavoro, in particolare in ambito tecnico-scientifico". E ha proseguito: "L'enorme problema dell'inverno demografico si affronta innanzitutto con maggiori servizi alle famiglie e migliorando il welfare aziendale: serve un piano shock sull'occupazione e in particolare su quella femminile". "L'Emilia-Romagna è un centro di eccellenza per il made in Italy ma è necessario accompagnare le Pmi in questa transizione energetica prefigurata dal Green Deal europeo, sia sburocratizzando i processi che destinando loro incentivi mirati e non a pioggia", ha concluso Pigoni.