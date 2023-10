Pietro Grasso: trasmetto ai giovani la "scintilla" di Falcone

Modena, 21 ott. (askanews) - Basta una scintilla per accendere una fiamma a cui i giovani si devono ispirare per costruire un futuro migliore. La scintilla è quella che esce da un accendino d'argento molto particolare: quello che Giovanni Falcone prestò a Pietro Grasso pochi giorni prima della strage di Capaci. Del valore di quell'accendino ha parlato l'ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, nel corso del dibattito "Le braccia finanziarie del crimine organizzato" a FestiValori, il festival della finanza etica promosso a Modena da Valori.it

"Giovanni Falcone mi ha dato un accendino d'argento - ha ricordato Grasso - nel momento in cui ci trovavamo in un viaggio aereo insieme dicendomi 'te lo do perché ho deciso di smettere di fumare, però se dovessi riprendere me lo devi restituire, è un oggetto a cui tengo moltissimo, mi fido di te, me lo devi restituire'. Questo accendino dà una scintilla, una fiammella che mi ispira a comunicare soprattutto alle giovani generazioni un futuro migliore per la nostra società, con una nuova dirigenza fatta di persone che seguono quei valori rappresentati da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutti quei miei amici che non ci sono più e che hanno dato la loro vita per la giustizia". Da qui l'idea del giudice a latere del Maxiprocesso di dare vita alla Fondazione Scintille di futuro con l'intento di trasmettere alle nuove generazioni l'importante lezione di coraggio e volontà di giustizia di Falcone, Borsellino e di tutte le vittime di mafia.

"La finanza per essere veramente etica deve guardare alla solidarietà, al bene comune, non a far diventare più ricco chi è già ricco e a far diventare più povero chi è povero" ha detto Grasso commentando l'operato del governo Meloni sui temi della finanza. "Tutti i provvedimenti governativi dovrebbero tendere al bene comune - ha spiegato -. Certamente il segnale iniziale che è stato dato" da questo governo "di aumentare l'uso del contante da mille a cinquemila euro è un modo per poter dire 'guardate che si può anche allargare, evitare la trasparenza attraverso un uso del contante'. Questo è uno dei primi provvedimenti. Ma bisogna comunque continuare a seguire tutti i vari provvedimenti e se non vanno bene criticarli".