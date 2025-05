Piazza San Pietro gremita, primo bagno di folla per Papa Leone XIV

Roma, 18 mag. (askanews) - Una piazza San Pietro gremita per la prima messa di Papa Leone XIV. Oltre diecimila secondo la Questura i fedeli presenti già prima della cerimonia. Il Papa li ha salutati passando per la prima volta a bordo della papamobile lungo via della Conciliazione, il suo primo "bagno di folla"

A Roma è scattato il piano sicurezza, con seimila agenti operativi per garantire l'ordine. Oltre 150 le delegazioni presenti da tutto il mondo.

Presenti tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che arrivando si è avvicinato all'area in cui siede la delegazione italiana per salutare. In piazza, tra gli altri, il vicepresidente americano, JD Vance.