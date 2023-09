Piantedosi, stretta espulsioni: rilevazioni per accertare la minore età

Roma, 27 set. (askanews) - In conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi elenca una serie di 11 misure di un pacchetto che fra l'altro mira a rendere più facili le espulsioni dei migranti pur "senza derogare" alle tutele internazionali. Fra le altre, il provvisorio inserimento del minore almeno 16enne in strutture per adulti fino a 90 giorni. Inoltre l'autorità di pubblica sicurezza può disporre una rilevazione antropometrica per definire la minore età (fin qui autodichiarata) "in tempi celeri" anche con radiografie; se la condizione di minore età risultasse non accertata si può procedere all'espulsione. Va ricordato che il minore ha comunque diritto ad essere accolto con richiesta di asilo.