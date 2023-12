Peter Pan - Il Musical torna a far "volare" e sognare il pubblico

Milano, 15 dic. (askanews) - Una storia senza tempo che continua a far sognare, Peter Pan - Il Musical torna in scena al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dal 21 dicembre al 14 gennaio 2024 con una nuova produzione pronta a portare i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l'Isola-che-non-c'è come racconta il regista Maurizio Colombi.

"Continua a essere un successo ancora oggi. Porta le canzoni di Edoardo Bennato dal suo album "Sono solo canzonette" ma non solo, ci sono altri brani di questo autore che ha raccontato tante fiabe. Insieme a lui abbiamo scritto questo musical che è dedicato alle famiglie e continua ad avere successo dopo quasi 20 anni.

Lo spettacolo negli anni ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d'Oro Agis. Riconoscimenti che testimoniano l'affetto del pubblico per questa fortunata produzione, come conferma Leonardo Cecchi che interpreta Peter Pan.

"Vi aspetto a teatro con questo personaggio che fa morire dal ridere, è divertente e vola e fa volare quelli che lo guardano".