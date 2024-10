Peshekian (Iran): Onu non riesce a spegnere crisi in Medio Oriente

Kazan, 24 ott. (askanews) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha condannato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, composto da 15 nazioni, per non essere riuscito ad affrontare il conflitto in Medio Oriente. "Il fuoco della guerra sta ancora divampando nella Striscia di Gaza palestinese e nelle città libanesi, e le istituzioni e le assemblee internazionali, in testa il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non hanno l'efficienza necessaria per spegnere il fuoco di questa crisi", ha affermato Pezeshkian intervenendo al vertice dei BRICS in Russia.