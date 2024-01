Per la prima volta in Italia "Lights in The Dark" di E.L SQUAD

Milano, 4 gen. (askanews) - Arriva per la prima volta nei più importanti teatri italiani, Lights in The Dark di E.L SQUAD (Electro Luminecence Squad) lo straordinario show di luci che prende per mano lo spettatore portandolo in un mondo fantastico e onirico dove effetti visivi, musica e danza si incontrano per creare un'esperienza unica nel suo genere. Uno spettacolo magico ed entusiasmante che conquisterà grandi e piccini grazie alle infinite possibilità della tecnologia che permette ai ballerini di esibirsi nell'oscurità totale e di creare straordinari e suggestivi effetti luminosi.

Tour italiano 2024

9 gennaio - Teatro Colosseo - Torino

10 gennaio - Politeama Genovese - Genova

11 gennaio - Teatro delle Celebrazioni - Bologna

15 gennaio - Teatro Lyrick - Assisi

16 gennaio - Teatro Olimpico - Roma

18 e 19 gennaio - Politeama Rossetti - Trieste

20 gennaio - Gran Teatro Geox - Padova

21 gennaio - Gran Teatro Morato - Brescia

22 gennaio - Tam Teatro Arcimboldi - Milano