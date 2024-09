Pentagono: parlare di nucleare è irresponsabile da parte di Putin

Milano, 13 set. (askanews) - La politica di Washington di non consentire a Kiev di usare armi fornite dagli USA per colpire in profondità la Russia è ancora valida nonostante le richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di allentare le restrizioni, afferma il portavoce del Pentagono Patrick Ryder. "Ad oggi, quella politica non è cambiata", afferma Ryder. Sulle minacce di Putin che evoca un conflitto con la Nato nel caso che fossero usate le armi a lungo raggio contro il territorio russo, Ryder ha risposto che "questo genere di agitazione nucleare non è una novità. È molto irresponsabile. È pericoloso".