Pedro Alonso da La Casa di Carta a Berlin: rapina e commedia romantica

Roma, 23 dic. (askanews) - Berlino è arrivato a Roma, ma non per uno dei suoi celebri colpi. Il più grande ladro d'Europa interpretato da Pedro Alonso è infatti in Italia per presentare il prequel e spin-off de "La casa di carta", che prende il nome proprio dal suo personaggio, "Berlin". La serie spagnola ideata da lex Pina, su Netflix dal 29 dicembre in otto episodi, è ambientata prima degli eventi raccontati nella serie originale, che aveva avuto un enorme successo in tutto il mondo.

Questa volta Berlino mette insieme una banda, composta da Keila, Cameron, Damien, Roi e Bruce, con cui organizza a Parigi una rapina di gioielli per un valore complessivo di 44 milioni di euro.

"Chiaramente è una evoluzione, nella scia della prima serie. Parliamo ancora di rapine, ma La casa di carta aveva più a che fare, per esempio, con chi doveva tenere la pistola, chi poteva morire o scomparire. Questo spin-off assume più i tratti di una commedia, una commedia romantica. E per quanto riguarda il personaggio passiamo da qualcosa di più torbido all'inizio a qualcosa di sempre più leggero".

La serie inizia con questo incipit: "Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l'amore e un giorno di lavoro che frutta milioni". E a proposito di denaro e passioni Alonso dice: "Il denaro non è una mia priorità però quando all'inizio volevo fare l'attore e non avevo veramente un soldo, era ovviamente un problema.

"Mia madre dice sempre: "sei molto curioso". Ed è vero, ho una curiosità innata, mi piace imparare, esplorare nuovi orizzonti. Una cosa che amo molto è vivere nuove esperienze e mettermi in gioco".