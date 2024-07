Pecoraro Scanio: Sicilia Ecodigital risposta a siccità

Roma, 13 lug. (askanews) - Sicilia Ecodigital Lunedi 15 luglio alle 16,30 a palazzo degli elefanti sede del comune di Catania incontro nazionale della rete Ecodigital e Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della fondazione Univerde e promotore della rete lancia la sfida di una transizione ecologica e digitale per affrontare crisi climatica e siccità .

" serve una forte cooperazione tra istituzioni, startup innovative e mondo dell'università e della ricerca per una transizione Ecodigital condivisa con le popolazioni e che crei in tempi brevi un futile davvero sostenibile in termini di benessere diffuso e nuovi lavori specie per le nuove generazioni. E lavoreremo per costruire dei gruppi di pressione per la sfida Ecodigital nei vari livelli istituzionali fino al parlamento europeo. Non c'è tempo la perdere. La crisi climatica e sociale peggiora velocemente."