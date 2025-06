Pecoraro Scanio: siccità priorità nazionale, serve ministero per Acqua

Bari, 17 giu. (askanews) - "La lotta alla siccità e alla desertificazione è una priorità nazionale. In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione, Governo e Parlamento rompano finalmente il silenzio e dicano chiaramente cosa intendono fare". È l'appello di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell'Ambiente, lanciato da Bari, presso la sede dell'Acquedotto Pugliese, il più grande d'Europa.

"L'Italia è un Paese ricco d'acqua ma gravemente carente nella gestione delle risorse idriche. Serve un piano serio per garantire efficienza e risparmio idrico, anche in vista delle nuove normative europee sulla resilienza dell'acqua", ha dichiarato Pecoraro Scanio, sottolineando l'urgenza di interventi strutturali.

"È inaccettabile - ha proseguito - che venga nominato un Commissario nazionale alla siccità senza però attribuirgli i poteri necessari per intervenire, ad esempio per svuotare gli invasi dalle melme accumulate in decenni di incuria. Serve concretezza, non annunci".

L'ex ministro propone l'istituzione di "certificati blu" per premiare chi investe nel risparmio idrico e lancia l'idea di un Ministero per l'Acqua: "Un dicastero unico che assorba tutte le competenze frammentate sul tema, perché l'acqua sarà la vera sfida strategica dei prossimi decenni".

Il Presidente della Fondazione UniVerde ha ribadito infine che "occorre lavorare con serietà sul contrasto alla desertificazione, sull'uso razionale e resiliente dell'acqua e sulla manutenzione degli invasi. Non possiamo più permetterci ritardi".