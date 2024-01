Pecoraro Scanio: "Panettone è un simbolo dell'Italia nel mondo"

Roma, 31 gen. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde, già ministro dell'ambiente e dell'agricoltura) ed Enrico Derflingher (chef e presidente di Euro-Toques Italia e International) promuovono giovedì 1 febbraio la premiazione del miglior panettone artigianale lombardo selezionato da Euro-Toques.

"Dopo l'entusiasmo dello scorso anno vogliamo rilanciare, com'è tradizione in occasione della festa di San Biagio, un'iniziativa di sostegno alla cultura artigianale del panettone, simbolo della gastronomia lombarda ma anche della cucina italiana nel mondo" ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio in un appello in cui ringrazia per la collaborazione e il sostegno all'evento la prestigiosa rivista "La Cucina Italiana", CNA, Asacert e, per la Regione Lombardia, l'Assessore Barbara Mazzali.

Pecoraro Scanio conclude: "quest'anno l'evento sarà anche occasione di rilancio della campagna #cucinaitalianaUnesco e della petizione su #Change.org che ha già raccolto oltre 17.000 adesioni."

"Artigianato è tradizione" è un evento promosso a Milano da Fondazione UniVerde, Euro-Toques Italia e La Cucina Italiana in collaborazione con ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert. Media partners dell'evento Askanews, Italpress, TeleAmbiente, GustoH24, Italia a Tavola.