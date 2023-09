Pecoraro Scanio: "De Masi simbolo progressisti a livello mondiale"

Milano, 11 set. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dell'ambiente e dell'agricoltura ha sempre avuto Domenico De Masi come consigliere speciale e poi presidente del comitato scientifico della fondazione Univerde da oltre un decennio e oggi ha parlato alla commemorazione in piazza di Pietra a Roma rilanciandone la figura di innovatore progressista e ecologista. "Mimmo è un simbolo dei progressisti a livello mondiale come dimostrano le parole del presidente del Brasile Lula e dell'ex presidente del consiglio italiano Conte. Ed è stato anche un convinto ecologista come presidente del parco del Cilento e patron del festival di Ravello. Ma soprattutto è stato un pensatore giovane con la mente rivolta al futuro specie del lavoro e della felicità . Gli dedicheremo i corsi della rete Ecodigital per gli under30 sui nuovi green jobs. Il suo insegnamento vivrà per aiutare il mondo del lavoro e quello dei progressisti a guardare al futuro".