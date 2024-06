Pecoraro Scanio: Da Gorizia turismo contro spopolamento

Roma, 4 giu. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e docente di turismo sostenibile alle università di Milano Bicocca, Roma Tor Vergata e Napoli Federico ll dal Meet Forum di Gorizia rilancia la sfida di un turismo Ecodigital e delle radici specie a sostegno delle aree interne. "L'Italia può aumentare il pil turistico senza soccombere a overtourism e aumentare le emissioni. Con un turismo sostenibile e delle radici che usi in modo efficace la transizione Ecodigital si possono aiutare i borghi di collina e montagna e le zone più periferiche e contrastarne lo spopolamento. Abbiamo competenze professionali e industriali da utilizzare al meglio e tanti giovani formati per progettare e gestire il turismo del futuro che non devono essere costretti a emigrare."