Pecoraro Scanio da Bacoli rilancia la difesa del mare

Roma, 31 mag. (askanews) - "La tutela del mare è una priorità non più rinviabile. Oggi, da Bacoli, nel corso di una conferenza delle associazioni ambientaliste, rilanciamo con forza la centralità della difesa del Mediterraneo". Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente, interviene per annunciare un nuovo slancio della storica campagna Mediterraneo da remare, giunta quest'anno alla quindicesima edizione.

"Il prossimo 10 giugno - prosegue Pecoraro Scanio - faremo il punto sui risultati della campagna con un evento presso la sala della presidenza del consiglio dei ministri dedicato, arricchito da un annullo filatelico speciale. Il nostro obiettivo resta chiaro: liberare il mare dalle plastiche e dagli inquinanti, promuovendo al contempo gli sport acquatici sostenibili. Anche oggi siamo su con un piccolo kayak, simbolo concreto di un cambiamento possibile: abbandonare le bottigliette di plastica, incentivare l'uso delle borracce, favorire canoe e barche a vela al posto dei motoscafi. Possiamo e dobbiamo avvicinarci al mare in modo rispettoso".

Il Presidente di UniVerde rivolge infine un appello diretto ai territori: Lancio una sfida ai sindaci delle città costiere, dei comuni lungo fiumi e laghi: adottate ordinanze per vietare o almeno limitare nettamente le plastiche monouso. Sono tra i principali responsabili dell'inquinamento marino, insieme alle microplastiche. Iniziare da scelte concrete e immediate, come diventare territori Plastic Free, è il primo passo per salvare i nostri mari".

Pecoraro Scanio conclude con un plauso all'amministrazione comunale di Bacoli "che si sta muovendo in questa direzione, dimostrando che è possibile un nuovo modello di sviluppo, che unisce tutela ambientale e valorizzazione delle risorse marine".