Pecoraro Scanio chiama 40.000 influencer contro le plastiche in mare

Roma, 15 set. (askanews) - "Il mare non è una discarica e nel 2050 ci saranno più plastica che pesci se non interveniamo. È il senso della grande campagna 'Mediterraneo da remare' che vede adesso un contest che durerà fino al 13 ottobre sulla grande piattforma Influgramer, che raccoglie decine di migliaia di influencer e content creator di Instagram. Lì si potrà lanciare l'idea di uno slogan nuovo per accompagnare la bellissima grafica fatta con IA dagli studenti dell'Accademia di comunicazione di Milano per la Fondazione Univerde": così Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'Ambiente e presidente di Univerde, ha lanciato in un video il contest per scegliere entro il 13 ottobre un nuovo slogan per combattere le plastiche in mare della campagna nazionale Mediterraneo da remare, promossa dalla Fondazione UniVerde.

I 10 slogan più efficaci saranno sottoposti al giudizio della rete e gli artefici saranno speaker in eventi divulgativi in diverse città italiane.