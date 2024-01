Pecoraro Scanio: Bonafede sarebbe ottimo sindaco di Firenze

Roma, 26 gen. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro proprio da Firenze lancia un appello: "Firenze è una delle città simbolo dell'Italia e merita un rilancio forte Credo che l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nei due governi a guida Conte , da anni valoroso avvocato del foro di Firenze e sicuramente personalità stimata in città e in Italia sarebbe un eccellente sindaco del capoluogo toscano e figura di convergenza per chi crede nella trasparenza, transizione ecologica e qualità della pubblica amministrazione. So che si è ritirato dall'agone politico e che nel M5S ha svolto due mandati parlamentari ma la sua figura avrebbe caratteristiche di alto valore civico per riavvicinare alla politica tanti cittadini progressisti o semplicemente impegnati nel sociale e se vi fosse una forte richiesta si potrebbe sperare in una svolta attesa a Firenze da anni."