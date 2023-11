Pdl Call e Contact Center, Borgherese: Ottima proposta di legge

Roma, 22 nov. (askanews) - "Dobbiamo ringraziare l'On. Longi e il gruppo di FdI per la proposta di legge che mira a riordinare il nostro settore, ora ci auguriamo che tutte le forze politiche convergano su questo tema perché il nostro è settore fondamentale per il paese perché capace di collegare il cittadino alle istituzioni, come dimostrato anche in momenti difficili come quello della pandemia. Questa è una legge molto importante perché tematizza diversi aspetti fondamentali fra cui il chiarimento della clausola sociale, il tema della pronta risposta e una forte distinzione tra operatori legali e illegali in materia di telemarketing. Ora, quello che chiediamo è che a tutto questo vengano aggiunte delle risorse necessarie soprattutto alla formazione del personale", ha dichiarato Lelio Borgherese, Presidente Assocontact, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

"Il codice di condotta è uno strumento adottato in maniera autonoma da chi lo sottoscrive, con questa proposta di legge, per fortuna, si invita tutti ad adottarlo. Il concetto fondamentale è che tutto ciò che c'è tra il contatto e la stipula del contratto sia tracciato e a tutela dei consumatori. Ora il grande obiettivo è limitare ancora di più il fenomeno dello spoofing, ovvero le telefonate che tutti i giorni riceviamo da centralini mascherati da numeri di cellulari normali", ha concluso Borgherese.