Paura a Parigi, una donna minaccia di farsi esplodere nella metro

Parigi, 31 ott. (askanews) - Paura a Parigi nella mattinata del 31 ottobre 2023. Alla stazione Metro della Bibliothèque François Mitterrand, una donna completamente velata ha minacciato di farsi esplodere mentre inneggiava al Jihad urlando "Allah Akbar". La polizia ha reagito prontamente sparandole e colpendola all'addome. Ora è in ospedale in prognosi riservata.

Secondo fonti di stampa locali, la donna era stata vista una prima volta alla stazione di Austerlitz, nel 13° arrondissement di Parigi. Coperta da un'abaya, la caratteristica veste femminile islamica, minacciava i passanti e diceva di voler "far saltare in aria tutto".

Successivamente, è stata avvistata alla stazione Bibliothèque François Mitterrand, con le mani coperte dal vestito. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della Bac, la Brigade anti-criminalité che ha cercato di isolarla. La donna però ha opposto resistenza e ha continuato a gridare "Allah Akbar", rifiutandosi di mostrare le mani. A quel punto gli agenti hanno usato le armi sparandole e colpendola allo stomaco.

Ferita gravemente, la donna è stata trasferita in ospedale. Immediato, sul posto l'intervento delle forze di sicurezza parigine con le brigate cinofile e di sminamento per accertarsi che non vi fossero esplosivi nella stazione che è stata chiusa al pubblico.