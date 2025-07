Sampeyre, 21 lug. (askanews) - Passeggiata in quota e musica con Francesco Gabbani. Domenica il cantautore toscano ha tenuto una data del suo "Dalla tua parte Summer Tour" ma prima di esibirsi live, a sorpresa, ha deciso di raggiungere il luogo del concerto a piedi, percorrendo lo stesso sentiero nel bosco scelto dal pubblico per arrivare all'evento. Durante la camminata ha interagito con alcune persone, chiacchierando e cantando con loro lungo il tragitto, fino ad arrivare direttamente al palco. Durante l'esibizione di "Viceversa", è poi sceso tra la gente, continuando a cantare immerso nel pubblico.

Dopo il successo del tour nei palazzetti, Francesco Gabbani con il "Dalla tua parte summer tour 2025", propone un nuovo viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate e che culminerà in un appuntamento imperdibile: il concerto-evento all'Arena di Verona il 1° ottobre.

Il tour prende il nome da "Dalla tua parte", il suo sesto album in studio, uscito a febbraio, che ha già conquistato pubblico e critica. L'album include "Viva la vita", brano presentato alla 75 edizione del Festival di Sanremo, e l'ultimo singolo "Così come mi viene", attualmente in rotazione radiofonica.

Dopo l'energia dei live nei palasport - aperti il 19 dicembre 2024 con un sold-out all'Unipol Forum di Milano e chiusi il 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma - Gabbani è pronto a rimettersi in viaggio, abbracciando il suo pubblico in un tour che lo vedrà protagonista in tutta la penisola, da nord a sud.

ll tour si concluderà con lo speciale concerto all'Arena di Verona, una tappa carica di significato che celebra i dieci anni dall'uscita di "Amen" - il brano con cui Gabbani vinse tra le Nuove Proposte a Sanremo - e l'inizio di un percorso artistico ricco di musica, successi e riconoscimenti. Per l'occasione, l'artista toscano proporrà una scaletta speciale, diversa da tutte le altre date del tour, con arrangiamenti inediti e un'impronta orchestrale che donerà nuova luce ai suoi brani più celebri, senza dimenticare qualche sorpresa per i fan più affezionati. Ospiti d'eccezione, tra i nomi più amati della musica italiana, si uniranno sul palco per condividere con lui questo momento unico (i nomi verranno annunciati nelle prossime settimane).

Il "Dalla tua parte summer tour 2025" promette di essere un'esplosione di energia, emozioni e musica, con tutta la forza espressiva e il carisma che da sempre contraddistinguono Francesco Gabbani sul palco.