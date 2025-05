Partono le votazioni per il contest degli Anter Green Awards

Roma, 20 mag. - Sessantasei scuole, 337 classi e 5.790 studenti coinvolti. Sono i numeri dell'edizione 2025 degli Anter Green Awards, il progetto di educazione alla sostenibilità promosso da Anter, l'associazione nazionale tutela energie rinnovabili con il sostegno delle aziende della rete di imprese Nwg, New World in Green.

Il contest, giunto all'undicesima edizione, ha coinvolto istituti scolastici in rappresentanza di quindici regioni d'Italia (a fare da capofila la Campania con 17 istituti in gara, seguita da Sicilia, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna). Agli studenti è stato chiesto di elaborare un video dalla durata di un minuto: ad aiutarli gli insegnanti e gli ambasciatori volontari di Anter. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza delle energie rinnovabili. Completata l'elaborazione dei video 'Un minuto di energia rinnovabile', adesso tocca alla cittadinanza. Da domani, martedì 13 maggio, fino al 22 maggio, il pubblico potrà accedere alla piattaforma ufficiale del concorso https://greenawards.anteritalia.org/it/ per guardare e votare i video in gara, realizzati dalle scuole di tutta Italia che hanno aderito al progetto educativo "Il Sole in Classe".

I temi dei video sono stati suddivisi per area geografica e riflettono le diverse fonti energetiche: idroelettrico per il nord Italia, eolico per il centro Italia, solare per il sud Italia.

Le prime 10 scuole classificate in base alle votazioni on line riceveranno premi per un valore complessivo di oltre 10.000 euro, offerti da NWG Energia, a sostegno dei rispettivi progetti educativi. Inoltre, una giuria di esperti selezionerà i 3 vincitori dei Premi della Critica, ai quali andranno 1.500 euro ciascuno grazie al contributo di NWG Italia. La giuria è composta da membri del Comitato Scientifico di Anter, redattori della rivista Ambiente e altre personalità vicine ai valori dell'associazione.

I vincitori saranno proclamati al termine del contest: la cerimonia di premiazione si terrà a novembre in un luogo istituzionale a Roma che sarà successivamente comunicato dall'associazione. Sarà l'occasione per celebrare l'impegno delle scuole e per dare ancora più visibilità alle nuove generazioni che, con consapevolezza e creatività, si fanno portavoce del cambiamento.

Anter, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, no profit, è nata nel 2009 in Toscana. La sua missione è di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.

Attraverso i suoi progetti ANTER si pone l'obiettivo di coinvolgere i cittadini, tramite campagne di informazione e sensibilizzazione per diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e la diffusione delle energie pulite.

Il Sole in Classe è stato inserito dal MIUR tra le proposte di educazione ambientale offerte agli Istituti scolastici del Paese e, dalla sua nascita, ha svolto oltre 7700 lezioni coinvolgendo oltre 280.000 studenti formati. Il progetto persegue inoltre molti degli obiettivi di sostenibilità individuati dall'Agenda 2030.

Gli ANTER Green Awards sono istituiti dall'Associazione ANTER per premiare l'impegno delle scuole che hanno aderito al progetto educativo "Il Sole in Classe", a completamento della lezione ricevuta gli studenti possono realizzare un breve elaborato per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza di utilizzare energie pulite che non inquinino il nostro pianeta.

Servizio di Teleambiente in collaborazione con ANTER