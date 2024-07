Parte Lovemypets su Mediaset Infinity

Roma, 10 lug. (askanews) - Lovemypets è il nuovo programma-contenitore dedicato ai temi e ai problemi delle persone con animali domestici, disponibile dal 10 luglio su Mediaset Infinity.

Unico nel panorama televisivo italiano, Lovemypets si avvale di un team di professioniste, per offrire soluzioni e consigli ai proprietari di cani e gatti e a chi si vuole informarsi prima di prendere un cucciolo.

Il cane non sa stare da solo? Cosa fare se il gatto non usa correttamente la lettiera? La squadra di esperte di Lovemypets, composta da educatore cinofilo, medico veterinario, etologo, consulente della relazione felina, è pronto a rispondere ai dubbi degli spettatori grazie alla propria significativa esperienza sul campo.

"I proprietari, sempre più attenti alle esigenze dei loro animali, si fanno mille domande sulla loro gestione e soprattutto si chiedono, ogni giorno, cosa devono fare per mantenerli sani e felici. - spiega Cristina Roncato Veterano ideatrice di Lovemypets - Da questo è nata l'idea di Lovemypets, che amo definire la casa di chi ama gli animali domestici: un magazine esclusivamente dedicato ai proprietari di cani e gatti, in grado di risolvere, con l'aiuto di esperti, il problema dell'animale o esaudire ogni curiosità in merito al suo comportamento".

Le prime puntate, girate in location come il Club del Sole a Desenzano, una struttura dog friendly sulle rive del lago di Garda, e un Cat Resort in provincia di Bergamo, hotel con ogni comfort per i gatti, non mancheranno di appassionare tutti i pet lovers! Sfiorano 20 milioni, infatti, i cani e i gatti che - insieme a conigli, uccellini, pesciolini e tartarughe - vivono nelle case degli italiani (fonte Assalco 2024). E tutti meritano l'attenzione e l'amore dei loro amici umani.

Un'occasione da non perdere: la prima puntata di Lovemypets è disponibile da oggi 10 luglio, solo su Mediaset Infinity. Sponsor di Lovemypets: Babalù, Trixie, Santevet, Tolsa con Sanicat, Dogfy Diet, Ecolab. Club del Sole - Desenzano, Cat Resort