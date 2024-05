Parigi, uomo arrestato ferisce due agenti in commissariato: uno grave

Roma, 10 mag. (askanews) - È ancora in condizioni gravi uno dei due agenti colpiti, nella stazione di centrale di polizia del 13esimo arrondissement di Parigi, da un uomo che era stato arrestato per aver aggredito una donna con un taglierino. A spiegare i fatti è stato il prefetto di polizia Laurent Nunez:

"Per quanto riguarda i nostri due agenti - ha detto - uno è ancora in condizioni critiche questa mattina. Quindi ovviamente continuiamo a essere molto preoccupati, a pensare a loro, e alle loro famiglie".

"Tutto si è svolto intorno alle 22. L'uomo è stato riportato alla stazione di polizia, più o meno subito dopo, e quando è stato preso in custodia, cioè prima ancora di essere messo in custodia dalla polizia, è stato perquisito, gli è stato fatto soffiare nell'etilometro perché sembrava evidentemente eccitato, forse sotto l'effetto di alcol, poi è riuscito a rubare l'arma di un agente e a usarla, ed è stato immediatamente neutralizzato dai dieci membri del personale e ovviamente dal personale della stazione di polizia. Ecco cosa è successo".

Secondo la polizia non è ancora chiaro se l'uomo conoscesse la donna che ha aggredito. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. La Procura ha aperto tre indagini. Una per tentato omicidio della donna, una per tentato omicidio di pubblici ufficiali e la terza per "violenza deliberata con un'arma da parte di una persona che agisce in veste ufficiale".