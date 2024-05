Parigi, Sciences Po chiude aule per timore di occupazioni pro Gaza

Parigi, 3 mag. (askanews) - La direzione di Sciences Po, l'Istituto di Studi Politici di Parigi, ha deciso di chiudere i suoi locali principali per timore di una nuova occupazione annunciata da parte di alcuni studenti, già mobilitati da alcuni giorni per la situazione a Gaza, in un momento in cui il governo sta intensificando la vigilanza contro le azioni nei campus francesi. "Tutti gli occhi su Rafah", si legge su uno striscione esposto fuori dall'università.

"In seguito alla votazione sull'occupazione studentesca, gli edifici di 25, 27, 30, rue Saint-Guillaume e 56, rue des Saints-Pères rimarranno chiusi venerdì 3 maggio. Vi invitiamo a rimanere a casa", si legge in un messaggio ai dipendenti inviato dal dipartimento Risorse umane di Sciences Po.