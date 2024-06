Parigi, prove generali sulla Senna per la cerimonia dei Giochi

Parigi, 17 giu. (askanews) - Prove generali sulla Senna, quando manca poco più di un mese alle Olimpiadi di Parigi, che prenderanno il via il 26 luglio.

Quasi cinquanta imbarcazioni che accoglieranno le varie delegazioni nella cerimonia d'apertura lungo il fiume, che si preannuncia spettacolare, hanno partecipato a una simulazione a 39 giorni dall'avvio dei Giochi.

La prova, che si è svolta tra il Pont d'Austerlitz e il Pont d'Iena, era inizialmente prevista per l'inizio di aprile, ma è stata rinviata per due volte a causa del fiume in piena per le condizioni meteo avverse che hanno colpito la regione di Parigi durante tutta la primavera.