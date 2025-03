Parigi, protesta con lapidi finte contro abusi nel collegio cattolico

Parigi, 10 mar. (askanews) - A Parigi, manifestazione davanti al Ministero dell'Educazione Nazionale a sostegno dei minori che hanno denunciato abusi e violenze sessuali a Bétharram e in altre scuole private cattoliche. I manifestanti hanno chiesto azioni concrete da parte del governo contro la pedocriminalità nelle scuole private.Sono state portate bare e lapidi finte davanti al ministero e a terra è stata simulata una scena del crimine con giocattoli e tute da ginnastica come fossero i corpi dei ragazzi.

"Quanti altri casi Bétharram ci sono in questo Paese?" ha chiesto Arnaud Gallais, cofondatore dell'associazione Mouv'Enfants durante la protesta. Anche il primo ministro francese Francois Bayrou è chiamato in causa politicamente da settimane nello scandalo legato alle violenze su minori, che sarebbero avvenute nel collegio della regione che è sempre stata il suo feudo politico. Gli viene contestato di aver ignorato segnalazioni sulle violenze che si sarebbero protratte per decenni, anche quando era ministro.

La magistratura indaga su più di cento denunce e sotto accusa c'è anche il legame di Bayrou con il collegio, frequentato in passato anche dai figli e dove sua moglie ha insegnato.