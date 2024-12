Parigi-Berlino ad alta velocità, con collegamento ferroviario diretto

Parigi, 16 dic. (askanews) - Le ferrovie francesi e tedesche hanno lanciato il primo collegamento ferroviario diretto ad alta velocità tra Parigi e Berlino, per rispondere alla crescente domanda europea di viaggi in treno. Davanti al TGV Ice Parigi-Berlino ci sono la direttrice di produzione di Deutsche Bahn Anja Schoellmann, e Jean-Pierre Farandou, ceo di SNCF, che commenta:

"Oggi è un giorno di festa per i passeggeri che vogliono scegliere un modo di viaggiare con basse emissioni di Co2. È importante. Un viaggio in treno tra Parigi e Berlino produce solo 2 kg di anidride carbonica, mentre un viaggio in aereo è molto di più. Se vuoi salvare il pianeta e viaggiare, prendi il treno tra Parigi e Berlino", ha dichiarato ad Afp, Jean-Pierre Farandou, ceo delle ferrovie francesi SNCF.

"Sono convinto che questo treno avrà molto successo e che la gente preferirà sedersi comodamente piuttosto che avere a volte un trasporto un po' più complicato. Quando prendiamo l'aereo, sappiamo che dobbiamo andare all'aeroporto, bisogna aspettare l'aeroporto. C'è l'aereo, c'è l'imbarco A volte gli aeroporti sono abbastanza lontani dai centri delle città, mentre lì si va direttamente dal cuore di Parigi al cuore di Berlino, sono convinto che sarà un successo commerciale", ha aggiunto.

Il servizio di lancio, un treno ICE tedesco, è partito dalla stazione Gare de l'Est della capitale francese alle 9.55 ed è atteso alla Berlin Hauptbahnhof alle 18.03. Riduce di pochi minuti il collegamento esistente tra le due capitali (1.100 chilometri) che prevede una fermata e il costo del biglietto si aggira attorno ai 99 euro.

In Francia i treni viaggiano a una velocità massima di 320 chilometri orari, mentre in Germania la velocità scende a un massimo di 250 km/h.