Parigi 2024, Musetti: la maglia azzurra mi ha tolto la stanchezza

Parigi 5 ago. (askanews) - "È un oro che pesa tantissimo più che altro per come ero arrivato e come avevo preparato queste Olimpiadi; c'era tanta stanchezza e devo dire che con la maglia azzurra ho sentito veramente poco tutti i dolori del mese arretrato e credo che mi abbia dato l'energia e la voglia proprio di aggiungere una medaglia a questo medagliere, di venire proprio qua con le ragazze a festeggiare e ce lo meritiamo". Lo ha detto Lorenzo Musetti, medaglia di bronzo nel singolare maschile di tennis, durante le celebrazioni a Casa Italia. "Siamo un bel gruppo - ha aggiunto - è stata una vittoria non solo nostra ma di tutta la delegazione del tennis e di tutti gli italiani".