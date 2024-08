Parigi 2024, Guazzini e Consonni: abbiamo fatto di tutto

Parigi, 10 ago. (askanews) - "Non sapevamo che tipo di gara volevamo fare; ci siamo dette: stiamo fuori dai casini, stiamo avanti, invece no: a metà gara eravamo sempre indietro. abbiamo fato tutto e il contrario di tutto, però abbiamo avuto ragione noi". Lo hanno detto Vittoria Guazzini e Cionsonni, medaglia d'oro nell'Americana di ciclismo su pista. "È uno sport un po' pazzo, le ha fatto eco Chara Cnsonni - come noi che siamo il diavolo e l'angelo e ci conosciamo da quando eravamo piccole. Siamo amiche e non potevo sperare di meglio che avere lei come compagna" ha chiosato Chiara Consonni.