"Paradiso in vendita", Barbareschi nell'isola contesa tra Italia e Francia

Roma, 17 ott. (askanews) - Luca Barbareschi ha portato alla Festa di Roma in concorso una divertente commedia dal titolo "Paradiso in vendita". Per superare una profonda crisi finanziaria il Governo italiano decide di vendere ai francesi una piccola isola siciliana. La Francia manda un mediatore soprannominato Richelieu, interpretato da Bruno Todeschini. L'uomo è particolarmente scaltro e ha mire politiche di alto livello: quando arriva sull'isola si comporta da conquistatore. Pretende che i pochi abitanti vendano tutto a lui affinché i suoi connazionali possano costruirci ponti, resort, autostrade, alberghi.

Gli isolani però non si fanno abbindolare e, capitanati dalla sindaca interpretata da Daniela Finocchiaro, organizzano un boicottaggio. Il film, ambientato a Filicudi, gioca sull'eterna sfida tra italiani e francesi e si trasforma poi in una commedia sentimentale.

Per il regista "Paradiso in vendita" dovrebbe portare l'attenzione sulla difesa della bellezza dei nostri paesaggi, spesso piegati da interessi economici e da una finanza speculativa, e sulla necessità di preservarli.