"PAPmusic Song", il brano che apre le porte ai film d'animazione

Roma, 19 dic. (askanews) - Esce venerdì 20 dicembre, su tutte le piattaforme, PAPmusic Song la canzone che apre le porte del magico mondo del film d'animazione PAPmusic - Animation For Fashion. Il brano è scritto, composto e interpretato da LeiKiè, con gli arrangiamenti di Alessandro Talia, prodotto dalla casa discografica NOT JUST MUSIC presso il QGstudios di Massimo Zoara. Il Video Musicale è stato realizzato da NOT JUST MUSIC presso la propria casa di produzione.

La "misteriosa" LeiKiè, anima del progetto, dichiara: "PAPmusic Song, interpretata da LeiKiè, di fatto racconta il film, le sue radici e la stretta connessione tra pop music, pop art e pr t-à-porter, sono la sua linfa. Lo fa attraverso racconti assurdi e divertenti - aggiunge LeiKiè - attraverso un caleidoscopio ricco di umanità e colori, con sincera e scherzosa allegria per arrivare a tutti indistintamente".

Nel film un cast eccezionale di doppiatori con Luca Ward, Rudy Zerbi, Marco Mazzoli, Jake La Furia, Tamara Donà, Fernando Proce, Sergio Sylvestre, Regina, Luca Abbrescia, Ginta, Andrea Carpinteri.